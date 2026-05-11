Próximo jueves Feria Santa Rita; llama DSPM a padres no soltar a sus hijos pequeños de la mano

Julio César Salas, director de Seguridad Pública Municipal, informó que serán 70 elementos de la DSPM cuidando a los ciudadanos que asistan a la Feria de Santa Rita que iniciará este jueves 14 de mayo.

En su conferencia de prensa el jefe de los policías municipales mencionó que, como cada año, la corporación es firme en salvaguardar la integridad de los miles de ciudadanos que asisten a esta feria. Sin embargo, hizo el insistente llamado a los padres de familia para que cuiden a sus niñas y niños pequeños principalmente.

Agregó que, aunque la Policía tenga ahí un módulo de resguardo, pongan más atención en el tema, pues le parece increíble que descuido de los padres de familia los niños corren riesgo de ser llevados por otra persona y, en la Feria el principal reporte que llega a los agentes, son menores extraviados.

“Hoy me entregaron el informe de seguridad, el plan de operaciones, 70 compañeros todos los días. Van a estar nuestros cadetes haciendo sus prácticas de acercamiento con el ciudadano, el de proximidad, el hacer entrevistas el llevarlos a alguna área de seguridad y, sobre todo, por favor, esta recomendación. Tengo 5 años diciendo: Las personas que vayan a ir con su familia, con menores de edad, de favor, tómelos de la mano, estemos al pendiente de nuestros hijos. Sí sabemos que tenemos un área para resguardo, pero sí se han fijado que todas las novedades van a menores extraviados, asegurados y no de robos”.

Finalmente repitió; “Por favor, al ciudadano que me eche la mano, que estemos al pendiente de nuestros hijos, que cierren sus vehículos, que no les dejen las llaves puestas y que le suban la ventana y dejen todas sus pertenencias aseguradas. Ese sería mi informe por parte de un servidor”.