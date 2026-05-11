Celebra en grande el Día de las Madres

Guerrero, Chih.- En un ambiente lleno de alegría, convivencia y reconocimiento, más de mil madres de familia se dieron cita en el Gimnasio Municipal para disfrutar del Megafestejo del Día de las Madres, organizado por el Gobierno Municipal en coordinación con el DIF Municipal.

El presidente municipal, Salvador Villa, acompañado de su esposa y presidenta del DIF Municipal, Carmelita Campoy, compartieron este emotivo encuentro con las asistentes, reconociendo el amor, la dedicación y el esfuerzo que diariamente brindan las madres guerrerenses a sus familias y a la comunidad.

Durante la celebración, las asistentes disfrutaron de música en vivo, dinámicas, regalos, sorpresas y un ambiente de fiesta preparado especialmente para consentirlas y agradecerles todo lo que representan en los hogares de Guerrero.

Con este tipo de eventos, el Gobierno Municipal y el DIF Municipal reafirman su compromiso de fortalecer la unión familiar y reconocer a las mujeres que son ejemplo de amor, fortaleza y entrega para toda la sociedad.

Para finalizar, el alcalde Salvador Villa destacó que su administración continúa avanzando con hechos y no con palabras, trabajando siempre en beneficio de las familias guerrerenses.