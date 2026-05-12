Exportaciones de autos de México crecen 11.4% en abril impulsadas por diversificación de mercados

Las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros crecieron a doble dígito (11.4%) durante abril, al enviar 286,317 autos al mundo; con lo cual generó un aumento en la manufactura de 2.1% con 329,878 unidades, como parte de la diversificación emprendida por la industria automotriz frente a la presión arancelaria impuesta por Estados Unidos, reveló el INEGI.

Con dichas cifras, la exportación de autos durante el cuarto mes del 2026 se ubicó como el tercer mejor abril de toda la serie histórica (desde el 2005), superado por el dato del 2024 y 2019, cuando se registró el envío récord con 288,756 unidades, refirió la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).

La exportación de vehículos a Estados Unidos aumentó 11.3%, que representó 219,097 unidades enviadas en abril pasado, con la participación del 76.5%; también las exportaciones a Canadá aumentaron 20.7% al sumar 36,444 unidades.

También destacan las exportaciones a países como Brasil con crecimiento de 164.6%, a Colombia con un aumento de 9.6% y Polonia con 455%.

La AMIA, que encabeza Rogelio Garza, destacó que la industria ha encontrado “oxígeno” en otros mercados internacionales que presentan tasas de crecimiento de triple dígito, como parte de la estrategia agresiva de diversificación de las armadoras instaladas.

Pese a que las empresas han optado por nuevos mercados, se reafirma el dominio de México como el principal proveedor de vehículos para Estados Unidos, donde 1 de cada 5 vehículos comercializados en el mercado estadounidense es de origen mexicano, afirmó Adriana Ramírez, directora de estudios económicos de la AMIA

Producción respira

La demanda externa incentivó la producción de autos en Méxicodurante abril pasado, al mostrarse como el segundo mejor mes de abril de toda la serie histórica, superado por el dato de 2024 con 358,597 unidades.

Stellantis y BMW mostraron el mejor crecimiento en la producción en México, con aumento de 108.6% y 72.6%, respectivamente.

En caso contrario, Nissan cae 31% en la fabricación de autos en abril, al igual que Mazda que sigue afectada por los aranceles al disminuir la producción en 34.6% en dicho mes.

En el acumulado enero–abril, la producción también se posicionó como el segundo mejor registro de toda la serie histórica, con 1 millón 299,157 unidades (solo por debajo de 2019), lo que equivale a un crecimiento de 0.9% respecto al mismo periodo de 2025. Para el caso de las exportaciones superaron el millón de unidades ( 1 millón 81 948 unidades) con un crecimiento de 4.7% respecto al mismo periodo del año anterior. Este volumen posiciona al primer cuatrimestre de 2026 como el cuarto mejor arranque de año en términos de exportación para la industria automotriz mexicana.