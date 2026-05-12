Estará hoy la dirigente nacional de Morena en Chihuahua capital; lanzará posicionamiento vs Gobierno del Estado por la “soberanía”

Este martes, la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Ariadna Montiel, estará en la ciudad de Chihuahua, en donde ofrecerá un posicionamiento “en defensa de la soberanía nacional y la seguridad de Chihuahua, ante la subordinación extranjera del Gobierno del Estado”.

Será a las 10 horas, cuando la dirigente nacional, en compañía de la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Briguite Granados, ofrecerá el mencionado posicionamiento en contra de la administración de la gobernadora Maru Campos.

Esto a raíz de lo sucedido en el operativo en el que autoridades estatales y federales desmantelaron un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, y en donde presuntamente intervinieron agentes estadounidenses.

Ayer, Ariadna Montiel Reyes acusó al Partido Acción Nacional (PAN) de buscar desacreditar al movimiento al promover lo que califica como “golpismo mediático e injerencia extranjera”, luego de que el dirigente nacional panista, Jorge Romero, acompañado de diputados federales y senadores, una ofensiva legal en contra del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras los señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa.

La dirigencia panista, encabezada por Jorge Romero, informó desde la Cámara de Diputados que llevará el caso ante instancias nacionales e internacionales, en un contexto en el que crecen las presiones diplomáticas y legislativas para restaurar el orden constitucional en el estado.

Jorge Romero, acompañado por los coordinadores parlamentarios Elías Lixa y Ricardo Anaya, confirmó que el próximo miércoles 13 de mayo presentarán tres acciones principales ante el Senado de la República y foros internacionales: juicio político contra Rocha Moya por supuestas violaciones graves a la Constitución, solicitud de desaparición de poderes en Sinaloa argumentando que hay “apoyo del crimen organizado” en la llegada de autoridades estatales, y una denuncia ante instancias como La Haya por presuntos delitos de lesa humanidad.