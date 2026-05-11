Arena de UGRCH avanza, pronto contaremos con ella: Álvaro Bustillos

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua (UGRCH) Álvaro Bustillos Fuentes dio a conocer que el proyecto de la Arena de Usos Múltiples sigue con avances para la formación del fideicomiso para su ejecución.

“Va bien y en camino lo de la arena pronto les comentaremos de eso, de la arena”, comentó.

Dicha Arena está en los proyectos que se esperan por el Impuesto Sobre Nómina (ISN) por lo cual se realiza un fideicomiso además de constituirlo adecuadamente.

La arena es un proyecto que la UGRCH empuja desde hace más de cuatro años, la necesidad de crear un centro de espectáculos de primer nivel.

El líder ganadero está confiado en que este proyecto quedé formalizado este año y llevar a cabo eventos de gran nivel para la ciudad, así como conciertos de gran escala.