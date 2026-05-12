Masa de aire frío mantendrá los vientos en territorio estatal; prevén chubascos aislados en varias regiones

Este martes, la masa de aire frío que impulsó al frente frío número 50 sobre el norte, noreste y centro del país, en interacción con la corriente en chorro subtropical, una inestabilidad atmosférica, un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico, favorecerán ambiente de fresco a templado por la mañana, de poco caluroso a muy caluroso por la tarde, ambiente frío en la zona serrana, cielo de despejado a mayormente despejado.
— CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 12, 2026
Vientos de 10 a 20 km/h, que pueden superar los 45 km/h en partes de las zonas noroeste, centro y sur, incluye: Ignacio Zaragoza, Cuauhtémoc, Valle de Zaragoza, Rosario, El Tule, Huejotitán; pueden superar los 35 km/h en partes de las zonas norte, noroeste, oeste, suroeste, centro, sureste y noreste, incluye: Juárez, Ahumada, Palomas, Casas Grandes, Galeana, Madera, Buenaventura, Gómez Farías, Bocoyna, Carichí, Guachochi, El Vergel, Balleza, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Riva Palacio, Gran Morelos, Belisario Domínguez, Sueco, Julimes, Saucillo, Satevó, Parral, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo y Nueva Holanda.
Lluvias de dispersas a moderadas (de 5.1 a 25 mm) en partes de las zonas noroeste y suroeste, incluye: Madera, Guadalupe y Calvo. El Vergel y Balleza; lluvias de aisladas a dispersas (de 2.1 a 5 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro, sur y sureste, incluye: Gómez Farías, Bachíniva, Guerrero, Ocampo, Maguarichi, Bocoyna, Carichí, Urique, Batopilas, Guachochi y El Tule.
Así como lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de las zonas noroeste, oeste, suroeste, centro y sureste, incluye: Janos, Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Temósachi, Namiquipa, Matachí, Moris, Uruachi, Guazapares, Morelos, Guadalupe y Calvo, Nonoava, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Majalca, Rosales, Delicias, Rosario, Huejotitán, San Francisco del Oro, Santa Bárbara, Matamoros y Coronado.
Las lluvias pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.
Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 33/18, Juárez 35/19, Janos 34/16, Madera 27/7, Temósachi 29/6, Cuauhtémoc 27/12, Ojinaga 37/19, Delicias 34/18, Camargo 33/18, Jiménez 32/18, Parral 29/16, Creel 23/5, Chínipas 41/22, Guachochi 24/6, El Vergel 23/4.