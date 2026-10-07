Queda en prisión preventiva por incumplimiento de la obligación alimentaria

• Detenido con orden de aprehensión, permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y contra la Familia, formuló imputación en contra de Luis Alberto P. N., por el delito de incumplimiento de las obligaciones alimentarias, cometido en perjuicio de sus dos hijos menores de edad.

De acuerdo con la investigación ministerial, dentro de un procedimiento familiar se resolvió que el imputado tenía que hacer el pago de una pensión alimenticia mensual a favor de las víctimas, no obstante, incumplió con dicha obligación durante el periodo comprendido del 21 de julio de 2022 al 14 de abril de 2025.

La investigación establece un monto de 350 mil pesos por concepto de reparación del daño.

Ayer martes 6 de octubre, elementos de la Agencia Estatal de Investigación detuvieron al imputado con una orden de aprehensión y fue llevado a la audiencia inicial ante el Juez de Control conocedor de la causa penal 546/2024.

Durante la audiencia se revocó el acuerdo reparatorio y el Ministerio Público formuló imputación en su contra, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro refrenda su compromiso de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).