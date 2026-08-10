Detienen en Acapulco a Raúl Piña Horta y otro funcionario del Edomex por presunta extorsión a verificentros, confirma la Fiscalía estatal.

Raúl Piña Horta, funcionario de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México (Edomex), fue detenido este lunes 10 de agosto en Acapulco, Guerrero, por el presunto delito de extorsión.

La captura de Raúl Piña Horta, y la de otro funcionario, fue confirmada por la Fiscalía de Edomex, quien detalló que los detenidos obligaban a verificentros a pagar cuotas ilegales.

Las investigaciones preliminares apuntan a que el esquema de extorsión habría generado “decenas de millones de pesos mensuales” en efectivo, que eran entregados en un domicilio ya identificado.

DETIENEN A RAÚL PIÑA HORTA, FUNCIONARIO DEL EDOMEX, POR PRESUNTA EXTORSIÓN (CAPTURA DE PANTALLA)

Raúl Piña Horta, funcionario del Edomex, es detenido por presunta extorsión en verificentros

La Fiscalía de Edomex informó sobre la detención de Raúl Piña Horta, señalado por presuntamente extorsionar a propietarios de verificentros y de otros establecimientos del medio ambiente.

Reportes señalan que Raúl Piña Horta estableció una red de funcionarios, exfuncionarios y personas que se hacían pasar por servidores públicos para extorsionar y generar dinero ilícito.

Además de las cuotas a verificar, los funcionarios habrían utilizado sus atribuciones para simular actos administrativos y despojar a propietarios de concesiones, así como de su infraestructura.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, la detención de Raúl Piña Horta, funcionario del Edomex, se realizó en Acapulco con apoyo de autoridades federales y de la Fiscalía de Guerrero.

Respecto al otro funcionario detenido, se trata de Carlos Eduardo “N”, quien se desempeñaba como director de Control de Emisiones a la Atmósfera de la misma dependencia en Edomex.