Prevé CEPC ambiente caluroso y lluvias en la región serrana para este inicio de semana

– _Se pronostican precipitaciones con actividad eléctrica y posible caída de granizo, además de vientos de hasta 45 km/h_

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que para este lunes 10 de agosto se prevén lluvias en distintas regiones del estado, principalmente en la zona serrana, además de ambiente de templado a cálido por la mañana, y de caluroso a muy caluroso por la tarde.

Se esperan rachas de viento superiores a los 45 kilómetros por hora (km/h) en Saucillo, La Cruz y Manuel Benavides.

En cuanto a las lluvias, se pronostican precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en Guazapares, Urique, Morelos, y Guadalupe y Calvo.

Serán de dispersas a moderadas con chubascos de 5.1 a 25 milímetros (mm), en Madera, Temósachic, Moris, Ocampo, Uruachi, Maguarichi, Bocoyna, Chínipas, Batopilas, Guachochi y Balleza.

En el resto del estado se prevén lluvias de aisladas a dispersas, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las temperaturas alcanzarán los 39 grados centígrados (°C) en Ojinaga; 38°C en Juárez; 35°C en Janos, Delicias y Chínipas; 34°C en Chihuahua y Camargo, y 33°C en Jiménez.

La CEPC exhorta a la población a evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse hidratada y utilizar ropa ligera.

En caso de lluvia y viento, recomendó conducir con precaución, evitar cruzar arroyos, ríos o zonas inundables y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.