América se impone 3-1 al Portland Timbers y da un paso hacia los cuartos de final en la Leagues Cup

El América mantuvo el buen paso en la Leagues Cup y ahora acaricia el pase a los cuartos del final de la Leagues Cup. Las Águilas arribaron al Providence Park, en Oregón, para imponerse por 3-1 ante el Portland Timbers y así sumar seis puntos para ubicarse en el segundo puesto de la zona de la Liga Mx en el torneo binacional.

El plantel americanista ha sido uno de los pocos equipos mexicanos que han mostrado garra en el certamen que se disputa entre la Liga Mx y la estadunidense MLS, la cual tiene la ventaja de ser local en la mayoría de los encuentros.

Si bien las Águilas fueron locales en el estadio Azteca en el primer duelo el jueves ante San Diego, ahora debieron recorrer más de tres mil 600 kilómetros para enfrentar al Portland Timbers.

Brian Rodríguez abrió el marcador a los seis minutos con un potente disparo de tiro libre con el que superó la barrera. Kristoffer Velde igualó el marcador al 20 con un remate desde el costado izquierdo.

Las Águilas mantuvieron el dominio en el terreno de juego y en el tramo final clavaron los goles que definieron la victoria. Isaías Violante (64) rescató el balón tras un disparo de Brian Rodríguez que pegó en el poste para mandar a las redes.

Después, vendría el colombiano Óscar Perea, quien tras llegar al plantel hace unos días, disputó sus primeros minutos con las Águilas y marcó el tercer tanto a los 88 minutos en un ataque en solitario para vencer al arquero rival.

En contraste, el Puebla y Tijuana quedaron eliminados al sufrir su segunda caída en el torneo. Los poblanos fueron goleados 3-0 por el club Austin, mientras que los Xolos, dirigidos por Sebastián Loco Abreu, perdieron 1-0 ante el San Diego.