¿Qué es el Partido de las Cucarachas y por qué moviliza a tantos jóvenes en la India?

Un grupo de jóvenes participó este sábado la marcha convocada por el Partido Popular de la Cucaracha (CJP), formación creada apenas tres semanas antes para capitalizar el malestar de las nuevas generaciones indias.

El meme de Internet surgió cuando el presidente del Tribunal Supremo indio, Surya Kant, calificó como “cucarachas” y “parásitos” a los jóvenes desempleados que intentaban hacer periodismo o activismo. Más tarde aclaró que se refería a quienes tenían “títulos y notas falsas”, no a la juventud india en general.

Pero ya era demasiado tarde. Los chistes y comentarios en Internet dieron lugar al Cockroach Janta Party (CJP), el Partido Popular de la Cucaracha, parodiando el nombre del Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro Narendra Modi.

Los simpatizantes del partido expresaban en línea su malestar por los exámenes, la precarización laboral y las promesas de prosperidad económica. El partido tenía más de 20 millones de seguidores en Instagram y ya era un fenómeno con más repercusión que muchos partidos tradicionales.

Ese sábado celebraron una manifestación con banderas indias y pilas de libros de texto apilados y atados con correas para exigir la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan, por la filtración de exámenes, los fallos administrativos y la cancelación de pruebas. En particular, denunciaron el fiasco del examen de acceso a Medicina NEET, que habría causado varios suicidios de estudiantes.

El fundador del CJP era Abhijeet Dipke, un graduado de la Universidad de Boston de 30 años de edad que viajó expresamente desde Estados Unidos a Nueva Delhi para ponerse al frente de la manifestación en Jantar Mantar, escenario habitual de marchas opositoras. “Las cucarachas jamás tienen miedo”, proclamó.

Dipke planteó un ultimátum. Si Pradhan no dimitía antes de las 17:00 horas, el CJP tomaría las calles para protestar en todas las ciudades del país durante la semana siguiente y regresaría a Jantar Mantar siete días después. Una rueda de prensa posterior fijó el ultimátum para dentro de siete días.

La presencia de unos 2,000 agentes con equipo antidisturbios y barricadas de acero se repitió como cada vez que había protestas importantes y no era extraño que hubiera detenciones y procesos judiciales vinculados.

“Pueden borrar nuestras publicaciones, pero no pueden borrarnos a nosotros”, subrayó Dipke en referencia a la desaparición de la cuenta del partido en X.

Con información de Aristegui Noticias