Kylian Mbappé anhela enfrentarse a Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. en la Copa del Mundo

Hace cuatro años, Kylian Mbappé y Francia cayeron ante la Argentina de Lionel Messi en la Final de la Copa del Mundo, un choque que quedó en la memoria del jugador y que lo motiva a querer enfrentar a otras leyendas.

Mbappé, quien lidera a un equipo francés candidato a llevarse el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, señaló que entre sus deseos está probarse ante un par de leyendas durante la competición.

Para el estelar del Real Madrid, partidos contra Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. están en su lista, pues considera que podría ser la última vez que se encuentren en el máximo torneo de selecciones a nivel mundial.

“Cristiano Ronaldo porque será su último Mundial. O también Neymar porque creo que será su última participación. Cualquiera de ellos dos porque después no podré enfrentarlos en un Mundial”, le dijo a la revista Sorare.

¿Francia puede cruzarse con Portugal y Brasil?

Para que puedan darse los cruces soñados de Kylian Mbappé, los equipos de Francia, Brasil y Portugal deben avanzar más allá de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026.

En el certamen, Francia debuta el 16 de junio midiéndose a Senegal. Para el 22 tendrá como oponente a Irak, que se ganó su lugar en el Repechaje. Cierrra su participación en la fase de grupos el 26 de junio ante Noruega.

Es así que deberá sortear dichos compromisos antes de pensar en algún cruce con potencias internacionales de la talla de Portugal y Brasil, que también deberán hacer la tarea para entrar a las rondas finales del Mundial.

Con información de FoxSports