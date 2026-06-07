Así será el inesperado debut de Checo Pérez en ‘Emily in Paris’ junto a Lily Collins

Sergio “Checo” Pérez está acostumbrado a acaparar titulares por sus actuaciones en la Fórmula 1, pero ahora el piloto mexicano suma un nuevo desafío a su carrera: la actuación. El tapatío fue captado grabando escenas junto a Lily Collins para la sexta temporada de Emily in Paris, una de las series más exitosas de Netflix.

Checo Pérez saldrá en ‘Emily in Paris’ junto a Lily Collins

Las imágenes, registradas durante el Gran Premio de Mónaco, se viralizaron rápidamente en redes sociales y despertaron el interés tanto de los aficionados al automovilismo como de los seguidores de la producción protagonizada por Collins.

Aunque Netflix mantiene bajo reserva los detalles de la trama, todo apunta a que el mexicano tendrá un cameo en la temporada final de la serie.

La producción de Emily in Paris trasladó parte de su rodaje al Principado de Mónaco, aprovechando uno de los eventos más glamorosos del calendario deportivo internacional. Las cámaras fueron vistas dentro del paddock mientras Lily Collins, en su papel de Emily Cooper, interactuaba con Checo Pérez en instalaciones vinculadas al mundo de la Fórmula 1.

Lily Collins was spotted with Sergio Perez and the Cadillac team in Monaco. 🇲🇨 Collins is reportedly filming scenes for the Netflix show “Emily in Paris.” pic.twitter.com/iyI5YJbv4O — Motorsport (@Motorsport) June 4, 2026

Fotografías y videos difundidos por distintos medios muestran a la actriz compartiendo escena con el piloto mexicano en un entorno rodeado de monoplazas, ingenieros y equipos de competición.

Aunque no se ha revelado si Checo Pérez interpretará una versión de sí mismo o un personaje de ficción, la expectativa entre los fans ya es alta.

La última temporada de ‘Emily in Paris’

La sexta temporada marcará el cierre de la historia de Emily Cooper, personaje interpretado por Lily Collins desde 2020. De acuerdo con reportes de la producción, el rodaje comenzó en mayo con grabaciones en Grecia y posteriormente se trasladó a Mónaco antes de regresar a París para completar las escenas finales.

Aunque Netflix aún no ha anunciado una fecha oficial de estreno, la aparición de Checo Pérez ya logró uno de los objetivos más importantes de cualquier producción: generar conversación.

Para los seguidores de la Fórmula 1, será una oportunidad de ver al mexicano en una faceta completamente distinta; para los fans de la serie, una inesperada incorporación que suma un toque de adrenalina a la despedida de una de las comedias más populares de la plataforma.

Con información de Quién