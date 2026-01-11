Pumas empata con Querétaro en la primera jornada del Clausura 2026

El panameño Adalberto Carrasquilla anotó un gol este domingo, pero fue insuficiente para los Pumas UNAM, que empataron 1-1 con el Querétaro en el torneo Clausura 2026 del fútbol mexicano.

En otro partido de la primera jornada, Carrasquilla puso delante a los universitarios y el argentino Mateo Coronel rescató la igualada para los Gallos.

Los Pumas fueron mejores en el primer tiempo en el que trataron de ahogar a su rival en el Estadio Universitario de la Ciudad de México, a 2 mil 240 metros de altitud, pero crearon pocas oportunidades de gol, pese a tener la posesión 68-32 a su favor.

En la segunda parte, los locales salieron a hacer daño y en el minuto 49 tomaron ventaja con un gol de Carrasquilla, de derecha desde fuera del área.

El chileno Esteban González, entrenador de los Gallos hizo cambios y pronto su equipo comenzó a pisar el área rival. En el 71 empató con un golpe de derecha de Coronel, con asistencia del senegalés Jean Unjanque.

Luego de que Coronel dejó ir su segundo gol, en el 80; los Pumas buscaron recuperar la ventaja, mas se encontraron con un Querétaro respondón, que cerró mejor.

La primera jornada concluirá este domingo con el partido San Luis-Tigres UANL.

Con información de EFE