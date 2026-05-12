“Pude ganar 14 ligas, las otras me las robaron”, dice Florentino Pérez y acusa de campaña en su contra

Madrid. Con un tono combativo, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez se encaró este martes con periodistas en una inusual conferencia de prensa y afirmó que era víctima de una “campaña organizada” para sacarlo del cargo.

Pérez pidió nuevas elecciones en el club y dijo a sus opositores que se presenten y lo desafíen a él y a su junta directiva.

Habitualmente sereno y de voz pausada, Pérez se mostró alterado y entró en discusiones con periodistas durante la conferencia de prensa, convocada apresuradamente en el centro de entrenamiento del club, dos días después de que el Madrid perdiera 2-0 en Barcelona y viera a su eterno rival catalán asegurar su segundo título consecutivo de la liga española.

“Se ha creado una situación absurda contra el Real Madrid y contra mí”, afirmó. “No se gana siempre, pero no lo admitimos. Aprovechan esta situación para atacarme”.

Aseguró que la campaña en su contra “es una orquestación de los malos periodistas”.

“Quieren que yo me vaya y no me voy a ir, sino que me voy a presentar a unas elecciones porque quiero defender que el Madrid siga siendo de sus socios”.

Pérez admitió estar frustrado como el resto de madridistas por la falta de títulos y los últimos incidentes ocurridos en el club blanco como el altercado entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni.

“Me parece muy mal (el incidente) y me parece peor que lo hayan sacado a la luz”, dijo Pérez sobre la pelea, que acabó con los dos jugadores sancionados con 500 mil euros (586 mil dólares) de multa.

El mandatario merengue también volvió a apuntar hacia el denominado “caso Negreira”, de supuesta corrupción en el arbitraje en España por parte del Barcelona.

“Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que lo voy a mandar a la UEFA, en cuanto acabe la competición”, afirmó Florentino. “Es el caso más grave de corrupción en el futbol. Sólo he ganado siete Champions y el mismo número de ligas, podía haber ganado 14 porque las otras me las han robado”, comentó.

La justicia española investiga supuestos pagos del Barcelona a empresas de José María Enríquez Negreira, antiguo número dos de los árbitros. Trata de averiguar si esos pagos pudieron servir para tratar de obtener alguna ventaja en la competición, algo que niega el Barcelona alegando que eran por informes arbitrales.