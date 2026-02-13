Publicó Hacienda convocatoria para crédito de 3 mil mdp

El secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo Vázquez señaló que ya se publicó la convocatoria para la licitación pública del crédito a corto plazo.

En este sentido, la próxima semana se llevará a cabo una junta de aclaraciones y se estima un plazo de entre 6 y 8 semanas puedan consultar a sus comités de crédito.

Granillo Vázquez recordó que el crédito a corto plazo por 3 mil millones de pesos se utilizará en proyectos de obra en toda la entidad.

Agregó que aún no se tiene definida la cartera de proyectos que se impulsará tanto con el crédito a largo plazo como con el incremento temporal al Impuesto Sobre Nómina (ISN).