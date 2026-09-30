Bolero denuncia a dos hombres por pagarle solo $20; terminan detenidos por ingerir alcohol en la vía pública

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal pertenecientes al grupo Beta, luego de ser sorprendidos ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, en pleno Centro de la ciudad de Chihuahua.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Segunda y Libertad, al exterior del Congreso del Estado, donde un bolero solicitó el apoyo de los agentes debido a que ambos hombres se negaban a pagarle la totalidad de los 50 pesos correspondientes al servicio de limpieza de calzado y pretendían entregarle únicamente 20 pesos.

Tras el reporte, los oficiales realizaron una inspección y localizaron que los dos hombres portaban bebidas alcohólicas en termos. Además, al revisar una mochila que llevaban consigo, encontraron una botella con licor de caña.

Ante esta situación, ambos sujetos fueron detenidos por los agentes municipales y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica.