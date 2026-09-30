Morena publica convocatoria para coordinaciones distritales federales

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, a través de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido, publica la convocatoria para el proceso interno de definición de Coordinaciones Distritales Federales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, la cual tiene como objeto establecer las bases, etapas y reglas para la definición de las personas que ocuparán las Coordinaciones en los 300 Distritos Federales en que se divide el país.

De acuerdo a la convocatoria, su función consistirá en fortalecer la organización territorial del Movimiento, impulsar la integración y consolidación de las Coordinaciones en los Distritos Federales y contribuir con el cumplimiento de los objetivos, estrategias organizativas y políticas que determine el Comité Ejecutivo Nacional y los órganos partidistas correspondientes.

El registro de los aspirantes se realizará del 01 al 04 de octubre, exclusivamente en línea, en la plataforma https://registro.morena.app/, con una mesa de apoyo presencial exclusivamente para quienes presenten problemas durante su registro por internet.

Cabe destacar que aquellas personas que aspiren a ocupar las Coordinaciones en los Distritos Federales deberán distinguirse por su compromiso con las causas del pueblo, su trabajo en favor de la transformación y su disponibilidad para servir al Movimiento con honestidad, sencillez y estricto apego a nuestros principios.

Para Morena lo verdaderamente importante es el bienestar del pueblo de México, por lo que seguirá profundizando la Transformación, y con la militancia nos mantendremos firmes y unidos en torno a nuestro Proyecto de Nación.

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