Protestan familiares de custodios acusados del homicidio de un interno

Familiares y amistades de los 4 custodios acusados de tortura y homicidio de un interno en el Cereso 3 de Ciudad Juárez se manifestaron afuera de la Ciudad Judicial.

Previo a la audiencia de vinculación o no a proceso, los manifestantes exigieron la liberación de los custodios, identificados como Carlos Gerardo O. A., de 36 años; Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Luis Carlos G. C., de 24 años; y Silvino P. M., de 59 años.

Asimismo, piden la detención de otros custodios del Sistema Penitenciario que presuntamente aparecen el video que se filtró sobre la tortura y asesinato de Edwin Centeno Ceballos, de 45 años de edad.

Actualmente los custodios se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, a las 9am se tiene previsto el inicio de la audiencia.

Los hechos por los que se les acusa habrían ocurrido el 8 de julio de este año y su detención ocurrió el pasado 29 de septiembre.