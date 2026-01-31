Protestan en Milán contra agentes del ICE en Juegos Olímpicos de Invierno

La protesta en la Piazza XXV Aprile, una plaza llamada así por la fecha de la liberación de Italia del fascismo nazi en 1945, atrajo a personas del Partido Demócrata de tendencia izquierdista, de la confederación sindical CGIL y de las organizaciones ANPI que protegen la memoria de la resistencia partisana de Italia durante la Segunda Guerra Mundial, junto con muchas otras personas.

Los organizadores repartieron silbatos de plástico, que los participantes hicieron sonar mientras la música sonaba a todo volumen desde una camioneta. La protesta se dirigió tanto contra la noticia de que agentes de una división del ICE participarían en la seguridad de la delegación estadunidense como contra lo que muchos de los presentes percibieron como un fascismo insidioso en Estados Unidos.

“No, gracias, desde Minesota para el mundo, junto a quienes luchan por los derechos humanos”, decía una pancarta. “Nunca más significa nunca más para nadie”, decía otra, y “Solo hielo en Spritz”, en referencia a un aperitivo popular, decía otra.

Los agentes del ICE que se desplegarán en Milán no pertenecen a la misma unidad que los agentes de inmigración que toman medidas enérgicas en Minesota y otras ciudades de Estados Unidos.

La noticia del despliegue de agentes del ICE ha provocado una reacción violenta en Italia. El alcalde de Milán, Giuseppe Sala, ha declarado que no eran bienvenidos. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha sido citado al Parlamento para declarar sobre el despliegue esta semana.

La manifestante Silvana Grassi sostenía un cartel que decía “ICE = Gestapo”. Dijo que las escenas de agentes de ICE en Mineápolis disparando y matando a manifestantes y deteniendo a niños eran profundamente perturbadoras.

“Me dan ganas de llorar solo de pensarlo”, dijo Grassi. “Es terrible. ¿Cómo eligieron a un hombre tan terrible y malvado?”

Investigaciones de Seguridad Nacional, una unidad del ICE especializada en delitos transfronterizos, envía frecuentemente a sus agentes a eventos internacionales como los Juegos Olímpicos para apoyar la seguridad. La unidad del ICE que lidera la ofensiva migratoria en Estados Unidos se conoce como Operaciones de Detención y Deportación, y no hay indicios de que sus agentes estén siendo enviados a Italia.

“Aunque no sean los mismos, no los queremos aquí”, afirmó Grassi.

Paolo Bortoletto, también con una pancarta, era consciente de que los agentes tendrían un papel investigativo y no de calle.

Aun así, dijo: «No los queremos en nuestro país. Somos un país pacífico. No queremos fascistas. Son sus ideas las que nos molestan».

Los Juegos Olímpicos comienzan el 6 de febrero con una ceremonia de apertura a la que asistirán el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio.