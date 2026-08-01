Protestan contra ‘invasión’ de migrantes en Madrid

Cientos de manifestantes protestaron el viernes frente a la embajada de Marruecos en Madrid contra lo que describieron como una “invasión” en el enclave español de Ceuta, en el norte de África.

Unas 60 mil personas llegaron a Ceuta desde Marruecos en los últimos días.

Al menos 34 personas murieron en el intento de llegar al enclave, según la autoridad local. El gobierno español, entretanto, aseguró que hasta este viernes la gran mayoría de las personas había regresado a Marruecos.Aun así manifestantes, muchos de ellos vestidos de negro, se concentraron frente a la sede diplomática al grito de “¡España cristiana y no musulmana!” y “¡Unidad nacional!”, según un periodista de la AFP.

Algunos portaban una gran pancarta en la que se leía “Remigración”, un término promovido por varios grupos de extrema derecha en Europa que alude al retorno forzado o incentivado de migrantes o personas de origen inmigrante.

Información de AFP