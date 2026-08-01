Entrega gobernador libro de AMLO como premio a niños futbolistas; genera polémica

Durante su gira de trabajo en el municipio de Nacajuca, el Gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, premió a los ganadores del certamen de fútbol denominado “Copa por la Transformación”, con libros escritos por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la comunidad de Guaytalpa, además de las medallas correspondientes, los campeones infantiles recibieron como obsequio ejemplares del libro “Grandeza”, escrito por el antecesor de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En videos difundidos del evento se observa que el Mandatario morenista felicita a los infantes y posteriormente caminando atrás de él, un empleado les entregó los libros.El torneo fue organizado en el marco del programa estatal “Semilleros que transforman”, impulsado por el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET) en coordinación con dependencias locales, que según información institucional, se realizó con el objetivo de fomentar el deporte en centros integradores como La Selva, El Cedro, Sandial, Lomitas y Bosques de Saloya.

A pesar de que la expectativa para este tipo de premiaciones en comunidades vulnerables suele ser la entrega de equipo deportivo especializado o mejoras en la infraestructura, las imágenes del evento mostraron a los deportistas infantiles posando con sus medallas y el texto de índole política.

Información tomada de Agencia Reforma