Despido deriva en violenta agresión contra una mujer; exempleado la desfigura

Una mujer resultó con múltiples lesiones luego de que presuntamente fuera agredida por un empleado al interior de una pastelería ubicada en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, Colombia. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes se difundieron en redes sociales.



De acuerdo con los reportes, la agresión ocurrió después de que la propietaria del negocio informara al trabajador que daría por terminada la relación laboral debido a conductas que consideró preocupantes durante las dos semanas que laboró en el establecimiento.

Según la versión difundida, el hombre preguntó si recibiría el pago correspondiente a su liquidación y, tras una presunta negativa, comenzó una discusión que escaló rápidamente. En ese momento, el empleado habría sujetado a la mujer del cabello y la arrastró hasta el área de la cocina, donde presuntamente la golpeó en repetidas ocasiones.

Información de Agencias