Comienza una de las series más esperadas de la MLB

Los Dodgers de Los Ángeles medirán fuerzas con los encendidos Boston Red Sox en una imperdible serie de tres juegos con la novena californiana buscando aprovechar la localía para extender su récord de victorias rumbo al ‘Three peat’.

Los Dodgers, como era de esperarse, han mostrado un juego de pelota sumamente sólido que los tiene sin haber perdido una sola serie, desde que se reanudaron actividades tras el Clásico de Media Temporada. Están a una victoria de ser los primeros de la campaña en alcanzar las 70.

Los abridores elegidos por Dave Roberts para esta serie son Edgardo Henriquez, Yoshinobu Yamamoto y Emmet Sheehan.

Por su parte, Boston ha tenido su mejor mes y han encendido las cosas en el Este de la Americana. Llevan 19 victorias en julio, entre las que estuvo una racha de 15 triunfos consecutivos, traducidos en 7 series ganados al hilo. Esta es la clase de momentum que esperas tener cuando te meterás a la casa del actual bicampeón de las Grandes Ligas.

Chad Tracy, el mánager interino ha elegido a Ranger Suárez, Payton Tolle y Jake Bennett para tomar el montículo.

Como recordatorio especial en esta rivalidad, emerge aquella Serie Mundial de 2018 donde en tan solo cinco juegos, los Boston Red Sox se coronaron justamente en el escenario de este fin de semana. Aquel Clásico de Otoño tuvo como otra historia de particular interés que el tercer juegose extendió hasta las 18 entradas y tuvo una duración de 7 horas con 20 minutos, el más extenso en la historia de la Serie Mundial.

Información tomada de AS