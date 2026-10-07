Propone Alex Domínguez libre operación de Uber y DiDi en aeropuertos y centrales camioneras de Chihuahua

Moverte también es tener libertad para elegir. Por ello, Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua y diputado federal, planteó que los servicios de transporte por aplicación, como Uber y DiDi, puedan operar sin restricciones en aeropuertos y centrales camioneras en el Estado.

Señaló que los usuarios deben contar con diferentes alternativas de movilidad y tener la posibilidad de decidir libremente qué servicio utilizar de acuerdo con sus necesidades, seguridad y economía.

“Más opciones y tarifas justas. Que nadie decida por ti cómo empieza o termina tu viaje”, expresó.

El líder priista recordó que Chihuahua cuenta con una importante vocación turística, gracias a los majestuosos paisajes de la Sierra Tarahumara, su riqueza gastronómica, su diversidad cultural y, especialmente, la calidez de su gente.

En ese sentido, consideró importante ampliar las alternativas de movilidad para quienes visitan la entidad, particularmente desde aeropuertos y centrales camioneras, facilitando sus traslados y ofreciendo diferentes opciones de transporte.

El congresista destacó que la propuesta busca ampliar las opciones disponibles para los pasajeros y establecer condiciones que permitan la convivencia de las distintas modalidades de transporte bajo reglas claras.

Finalmente, Alex Domínguez reiteró que la movilidad debe poner en el centro a las personas y garantizar su derecho a elegir el servicio de transporte que consideren más conveniente.