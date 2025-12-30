Pronostican máxima de 16°C para Chihuahua y 13°C para Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que para este martes 30 de diciembre se prevé un ambiente de muy frío a frío por la mañana, de fresco a templado por la tarde, con temperaturas muy frías en la zona serrana y heladas en varias partes de la Sierra.
Ello como consecuencia de la masa de aire ártico que impulsa al frente frío número 25 sobre el norte, noreste y centro del país en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, un canal de baja presión y el flujo de humedad de un río atmosférico.
Asimismo, se pronostica cielo de parcialmente nublado a nublado con vientos de 5 a 15 kilómetros por hora, que pueden superar los 25 km/h en partes de las zonas norte, oeste, centro y sureste, incluyendo: Ahumada, Ocampo, Guerrero, Bocoyna, Cuauhtémoc, Sueco, Parral, Matamoros, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos y Camargo.
Además, lluvias aisladas (de 0.1 a 2 mm) en partes de Guadalupe y Calvo y Balleza. Las lluvias pueden ocasionar posible caída de aguanieve y/o nieve en partes altas de la sierra, incluyendo Guadalupe y Calvo y El Vergel.
Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 16/4, Juárez 13/2, Janos 14/1, Madera 17/0, Temósachi 18/-2, Cuauhtémoc 14/0, Ojinaga 15/7, Delicias 17/6, Camargo 16/5, Jiménez 15/4, Parral 16/4, Creel 17/-1, Chínipas 32/16, Guachochi 17/-1, El Vergel 16/-4.