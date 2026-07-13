Pronostica Protección Civil semana lluviosa para la entidad

La presencia de diversos fenómenos climatológicos en el norte del país, ocasionarán durante la presente semana lluvias de 50 a 75 milímetros en las zonas noreste, centro y serrana de la entidad, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Ante dichas previsiones, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva a la población, para que tome las medidas necesarias.

Esta tarde se prevén precipitaciones de moderadas a puntualmente fuertes en municipios como Janos, Casas Grandes, Guadalupe y Calvo, y Jiménez.

Además se esperan lluvias de dispersas a moderadas con chubascos las zonas norte, noroeste, centro y suroeste, y de aisladas a dispersas en el resto de la entidad.

Estas precipitaciones pueden estar acompañadas de ráfagas de viento, actividad eléctrica, posible caída de granizo, así como inundaciones repentinas.

El SMN dio a conocer que para el resto de la semana se prevén lluvias puntuales fuertes en las regiones suroeste, centro y este del territorio chihuahuense.

Ante este panorama, la CEPC exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, evite cruzar arroyos o zonas con riesgo de inundación, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y conducir con extrema cautela.

Además solicita a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.