Promueve UACH visión internacional para fortalecer el sector vitivinícola de Chihuahua

A través de la conferencia magistral impartida por el consultor internacional Gabriel Alejandro Fidel.

Con el objetivo de compartir una perspectiva internacional para fortalecer el presente y el futuro del sector vitivinícola y la agroindustria del estado, la Universidad Autónoma de Chihuahua, a través de la Dirección de Proyectos Estratégicos, en coordinación con la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas y la Facultad de Derecho, organizaron el “Foro Chihuahua: Territorio, Vino y Conocimiento”.

En su mensaje, el rector de la UACH, Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos señaló que para la UACH es de gran importancia impulsar el enoturismo en el estado; por ello, actualmente se trabaja en la Red Interuniversitaria en Derecho, Economía y Vitivinicultura (RIUDEVITI), la cual es integrada por la UNAM, UANL, CEVIT, ENES, Juriquilla, entre otras, en coordinación con el sector público y privado.

Durante el foro se desarrolló la conferencia magistral titulada “Del viñedo a la experiencia: Claves estratégicas para el desarrollo del enoturismo exitoso”, impartida por el Mtro. Gabriel Alejandro Fidel, consultor internacional argentino con más de 30 años de desarrollo en los sectores agroalimentario, vitivinícola y de turismo.

En su exposición, propició un espacio de intercambio de experiencias y diálogo con los actores locales, vinculando conocimientos sobre vitivinicultura, enoturismo y desarrollo productivo con las oportunidades y retos que enfrenta el sector en Chihuahua.

Cabe señalar que el ponente tiene experiencia en la articulación entre empresa, gobierno y academia dentro del sector vitivinícola. Se ha desempeñado como directivo de YPF y gerente de reconocidas bodegas argentinas, con experiencia en producción, inversión, comercialización, enoturismo y desarrollo regional.

Al finalizar la conferencia magistral, el Mtro. Ramón Saúl Luján Aguirre, secretario de Planeación, docente e investigador y líder de los proyectos IG en FACIATEC, compartió con los asistentes los avances del estudio técnico que desarrolla la UACH y la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Chihuahua ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), orientado a lograr la identificación geográfica de los vinos de Chihuahua.

Al foro, que se efectuó en el auditorio Rodolfo Cruz Miramontes de la Facultad de Derecho, acudieron estudiantes, investigadores, productores vitivinícolas, personal de diversas dependencias y actores vinculados con el desarrollo vitivinícola y agroindustrial del estado.

Además se contó con la participación de los directores de la Facultad de Derecho, Mtro. César Gutiérrez Aguirre; de Ciencias Agrotecnológicas, Dr. Ricardo Aarón González Aldana; Proyectos Estratégicos, Mtra. Rocío del Carmen Flores Carrete y de Extensión y Difusión, Dra. Ruth Grajeda González, así como el presidente del Sistema Producto Vid de Chihuahua, Dr. Damián Aarón Porras Flores.