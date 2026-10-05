Promueve Secretaría de Salud la atención oportuna ante sospecha de meningitis

_En Chihuahua se registraron 50 casos de síndrome meníngeo durante 2026, con corte a la semana epidemiológica 37_

En el marco del Día Mundial de la Meningitis, que se conmemora este 5 de octubre, la Secretaría de Salud exhorta a la población a reconocer los signos de alerta de esta enfermedad y acudir de inmediato a una unidad médica ante cualquier sospecha.

La meningitis es la inflamación de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal. Puede originarse por infecciones bacterianas o virales, entre otras causas, por lo que requiere valoración médica para determinar su origen y establecer el tratamiento adecuado.

De acuerdo con la Subdirección de Epidemiología, durante 2026, con corte a la semana epidemiológica 37, se han registrado 50 casos de síndrome meníngeo en el estado de Chihuahua.

Estos registros corresponden a un conjunto de signos y síntomas que requieren evaluación médica y no representan, por sí mismos, un diagnóstico confirmado de meningitis bacteriana.

El grupo de 25 a 44 años concentra la mayor cantidad de registros, con 21 casos, seguido por el de 50 a 59 años, con cinco. Se reportaron cuatro casos en cada uno de los siguientes grupos: menores de un año, niñas y niños de 5 a 9 años, y personas de 65 años y más.

Asimismo, se contabilizaron tres casos en el grupo de 1 a 4 años y tres en el de 60 a 64; dos en el de 15 a 19 y dos en el de 20 a 24, así como uno en el de 10 a 14 años y uno en el de 45 a 49.

La dependencia informó que las principales señales de alerta incluyen fiebre, dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello, sensibilidad a la luz, desorientación, confusión, somnolencia, irritabilidad, convulsiones y alteraciones del estado de conciencia.

En menores de un año, los síntomas pueden presentarse de manera diferente. Por ello, madres, padres y personas cuidadoras deben prestar atención a señales como irritabilidad, rechazo del alimento, vómito, somnolencia o abombamiento de la fontanela, conocida como mollera.

La Secretaría de Salud destacó que la meningitis de origen bacteriano requiere atención médica urgente.

Reconocer las señales de alerta y solicitar atención oportuna permite establecer el tratamiento correspondiente y reducir el riesgo de complicaciones.

Finalmente, exhortó a la ciudadanía a evitar la automedicación y acudir de inmediato a los servicios de salud ante síntomas compatibles con este padecimiento, especialmente si se presenta fiebre acompañada de dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello o alteraciones del estado de conciencia.