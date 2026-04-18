Promocionan la página Que Bonilla es Chihuahua en cruceros de la ciudad

Cientos de personas salieron a los cruceros de la ciudad de Chihuahua para promocionar el sitio web y redes sociales de Qué Bonilla es Chihuahua.

En un ambiente de júbilo y buen ánimo invitaron a la ciudadanía a conocer los atractivos que hay en Chihuahua.

Además dieron a conocer que en las redes de Qué Bonilla es Chihuahua se ofrecen diversas capacitaciones online con temas de interés como manejo de redes sociales, marketing, entre otros.

Para más información visita https://www.quebonillaeschihuahua.org.mx