Prisión preventiva a vinculado por homicidio en la colonia Anáhuac de Cd. Juárez

Un Agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos contra la Vida de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso penal en contra de Ángel Daniel R. S., por el delito de homicidio doloso, cometido el 14 de diciembre de 2025 en Ciudad Juárez.

Durante la continuación de la audiencia inicial, se expusieron documentos y entrevistas que acreditan la probable participación del imputado en el delito que se cometió en el numeral 3564 de la calle Tule, cruce con Carlos Amaya de la colonia Anáhuac, cuando presuntamente disparó un arma de fuego en contra de la víctima Leopoldo L. J., quien falleció a consecuencia de las lesiones ocasionadas.

La necropsia de ley, determinó como causa de fallecimiento, taponamiento cardiaco consecutivo a proyectil de arma de fuego disparado en tórax.

Posteriormente, el imputado colocó el cuerpo de la víctima dentro de una maleta, y la abandonó en el cruce de Tule y Carlos Amaya, para enseguida huir del lugar.

Fue detenido el pasado 30 de marzo, al cumplimentarle una orden de aprehensión en su contra por el mencionado delito.

El órgano jurisdiccional conocedor de la causa penal 1879/2025, ratificó la prisión preventiva, resolvió su situación jurídica y fijó seis meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).