Primera quincena de febrero quedan listos puentes en Riberas y Sierra Azul: Rivas

Como parte de la atención diaria en los puentes vehiculares y peatonales de las colonias Sierra Azul y Riberas del Sacramento, el director de Obras Públicas del Municipio, Carlos Rivas, informó que las acciones de remediación también registran avances importantes:

– En la estructura ubicada en la avenida Oriente 1 y la calle Sierra de Pedernales tres aleros ya se encuentran terminados y se trabaja en la demolición y retiro de material en zapata del alero número 4 además de la habilitación de acero de refuerzo.

– Mientras que el puente que enlaza la avenida Río Colorado y la calle Río Uruguay, las labores continúan en la parte inferior, sumado a los trabajos de taller para la creación de estructura permitirá la recepción del material de fibra de carbono.

Dijo en su conferencia de prensa que continuará dando seguimiento puntual al desarrollo de estas obras, a fin de garantizar su correcta ejecución, reiterando que las molestias son temporales pero los beneficios son permanentes.