El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reunió a alrededor de 400 militantes durante la celebración del tradicional Desayuno Revolucionario en Ciudad Juárez, encuentro que permitió fortalecer los lazos entre la militancia y refrendar el compromiso de consolidar la estructura territorial del partido rumbo al proceso electoral de 2027.

Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua y diputado federal, destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones partidistas, fortalecer la unidad interna y continuar trabajando desde las colonias, los sectores y las organizaciones para construir un PRI cercano a las necesidades de las familias juarenses.

El dirigente estatal señaló que la fortaleza del Revolucionario Institucional radica en su militancia, en las mujeres y hombres que durante generaciones han contribuido a la construcción de instituciones y al desarrollo y progreso de Chihuahua, por lo que resulta fundamental reconocer su trayectoria y sumar nuevas generaciones al trabajo político.

El líder del tricolor recordó que el PRI es sinónimo de progreso y bienestar para las familias chihuahuenses y destacó que el PRI Chihuahua mantiene una agenda permanente de fortalecimiento territorial, diálogo ciudadano y reorganización de sus estructuras municipales, con el propósito de consolidar un proyecto político competitivo que responda a los principales desafíos que enfrenta la entidad.

Por su parte, Alberto Reyes Rojas, presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Juárez, resaltó que el tradicional Desayuno Revolucionario representa un espacio de convivencia, identidad y unidad entre los integrantes del partido, además de constituir una oportunidad para refrendar el compromiso de trabajar por el fortalecimiento de la organización política.

Explicó que actualmente se desarrollan recorridos por los comités seccionales de Ciudad Juárez, donde se registra un avance aproximado del 50 por ciento de los más de mil 200 comités, con la expectativa de concluir estos trabajos en las próximas semanas.

En este sentido, se destacó que el PRI mantiene como prioridad recuperar su presencia en las colonias, escuchar las inquietudes de la ciudadanía y fortalecer la participación de sus militantes y simpatizantes.

De igual manera, Alex Domínguez reiteró que el Revolucionario Institucional continuará impulsando el diálogo y la construcción de acuerdos con otras fuerzas políticas, privilegiando las coincidencias que permitan conformar proyectos competitivos de cara al próximo proceso electoral.

Finalmente, en el evento se realizó un reconocimiento al mérito priistas Ing. Manuel Ortega, Juan José González y póstumo para el Arq. Eduardo Varela.