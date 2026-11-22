Una mujer resultó lesionada, luego de que el conductor de un vehículo de plataforma digital en que viajaba, omitió la luz roja del semáforo.

El accidente sucedió en el cruce de la avenida Tecnológico y Circuito Universitario, al norte de la ciudad.

El responsable conducía un automóvil Ford Fiesta, utilizado para plataforma digital de transporte, en el que omitió el semáforo rojo y fue impactado por un Dodge Atos.

Debido al choque, el Fiesta volcó y una mujer que iba de pasajera, resultó lesionada.