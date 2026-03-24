PRI Chihuahua conmemora el XXXII Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Chihuahua llevó a cabo la ceremonia conmemorativa por el XXXII Aniversario Luctuoso de Luis Donaldo Colosio Murrieta, recordando su legado político, social y su visión de un México con justicia y oportunidades para todos.

El evento se realizó la tarde de este lunes con la colocación de una ofrenda floral y una guardia de honor encabezada por la dirigencia estatal del partido, sectores y organizaciones priistas

e invitados especiales.

Durante la ceremonia la secretaria general del CDE del PRI, Janeth Montes López, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de mantener vigente el pensamiento y la lucha de Colosio por un país más democrático y con mayor igualdad social.

Posteriormente, el dirigente estatal de la Fundación Colosio, Alfredo Rueda Márquez, dirigió un mensaje en el que resaltó el legado histórico del sonorense y su impacto en la vida política de México.

En el marco de la conmemoración se realizó la entrega de la Medalla al Mérito “Luis Donaldo Colosio Murrieta” a la estudiante de Derecho Nadia América Salas Ruiz, ganadora del concurso de análisis sobre el pensamiento y legado del ex candidato presidencial.

La galardonada agradeció el reconocimiento y subrayó la vigencia de las ideas de Colosio entre las nuevas generaciones comprometidas con la transformación del país.

El evento concluyó con el mensaje del diputado federal y presidente estatal del PRI en Chihuahua, Álex Domínguez quien afirmó que el mejor homenaje a Luis Donaldo Colosio es trabajar por un México más justo, con instituciones fuertes y con una política cercana a la ciudadanía.

La ceremonia contó además con la presencia de Pedro Beristain presidente del CDM Chihuahua; Ana Lilia Orozco secretaria general del CDM Chihuahua; Fernando Martínez Secretario técnico del consejo político estatal; Edgar González secretario de acción electoral; Oscar Torres Fundación Colosio en chihuahua; Tomas Parra Líder de la CNC; Isamar Valdez Coordinadora Estatal de Afiliación y Registro Partidario; Fermín Ordoñez dirigente del MT; Rosy Carmona líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares CNOP; y los diputados Roberto Arturo Medina Aguirre y José Luis Villalobos.