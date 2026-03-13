Prevén que F1 cancele los GP de Bahréin y de Arabia Saudita por conflicto en Medio Oriente

Londres. Los grandes premios de la Fórmula 1 de Bahréin y Arabia Saudita del ⁠próximo mes ⁠serían cancelados debido al conflicto en Medio Oriente, y se espera un anuncio durante el fin de semana.

Varias fuentes informaron a Reuters que se esperaba un anuncio de forma inminente, considerado en el mundo del deporte como una cuestión de tiempo, a más tardar el lunes, antes de la fecha límite del 20 de marzo para el viaje de los equipos a Bahréin por motivos logísticos.

La cadena de televisión Sky ⁠Sports, que posee los derechos de retransmisión en Gran Bretaña, ⁠donde tienen su sede la mayoría de los 11 equipos, dijo que tenía entendido que las carreras se suspenderían el domingo por la noche.

Los ataques de ‌Estados Unidos ‌e Israel contra Irán continúan, mientras que drones y misiles iraníes han alcanzado algunas capitales de Medio Oriente, incluida Manama, en Baréin, donde se alojaría la mayor parte del personal de los equipos.

La F1 compite el fin de semana en China en la segunda prueba de la temporada, ‌tras la inaugural celebrada en Australia el fin de semana.

Fuentes habían indicado antes que es poco probable que se sustituya o reprograme ninguna de las dos carreras de Oriente Medio, lo que dejaría abril como un mes sin carreras para la serie y reduciría el campeonato a 22 rondas.

La carrera de Bahréin estaba programada para el 12 de abril y la de Arabia Saudita, en Yeda, para el fin de semana siguiente. El Gran Premio de Japón, tercera prueba, ‌se celebra el 29 de marzo, y la siguiente carrera tendrá lugar en ⁠Miami el 3 de mayo.

“Creo que seguiremos las directrices de la FIA y de la Fórmula 1, como siempre hacemos. Siempre nos han ⁠guiado en la dirección correcta”, dijo a periodistas el director del equipo Audi, Jonathan Wheatley, tras los entrenamientos en el circuito de Shanghái. “Nadie va a transigir en nada que pueda poner a los equipos en una situación incómoda”.

No hubo comentarios inmediatos por parte de Fórmula 1, propiedad de Liberty Media, ni de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).