Poder Judicial del Estado de Chihuahua impulsa dignificación laboral con incremento salarial a personal operativo

Chihuahua, Chih.- En un hecho que reafirma el compromiso con la base trabajadora, la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Marcela Herrera Sandoval, en conjunto con la presidenta del Organo de Administración Judicial, Karla Reyes Orozco, y el presidente del Tribunal de Disciplina, Francisco Acosta Molina, anunció un incremento del 33% en la compensación para el personal que desempeña funciones operativas y administrativas esenciales dentro de la institución.

El ajuste salarial beneficiará a cerca de 1,200 servidoras y servidores públicos abarcando una amplia gama de puestos tanto sindicalizados como de confianza, entre los que destacan:

Área Administrativa: Auxiliares, capturistas de datos, archivistas y secretarias.

Servicios y Operación: Conserjes, vigilantes, choferes y auxiliares de almacén.

Soporte Técnico: Escribientes, operadores de computadora y de máquinas copiadoras.

Herrera Sandoval, destacó “Este esfuerzo busca retribuir de manera justa el trabajo incansable que día con día entregan nuestras colaboradoras y colaboradores. Dignificar su labor es fundamental para garantizar un servicio de calidad y calidez en favor de las y los chihuahuenses que acuden a nosotros en busca de justicia”.

Con esta acción, el Poder Judicial del Estado de Chihuahua no solo reconoce el valor humano de su capital de trabajo, sino que fortalece la estructura institucional para enfrentar los retos actuales, asegurando que el bienestar de sus integrantes se traduzca en una mejor atención para la ciudadanía.