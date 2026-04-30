Ingresa el frente frío 48; prevén nublados en la capital y lluvias vespertinas en el norte del estado

Este jueves, un nuevo frente frío (núm. 48) ingresará y se extenderá sobre el noreste mexicano, en combinación con un canal de baja presión, inestabilidad atmosférica, la corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura, originarán lluvias fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en el norte del estado de Chihuahua.

Las ráfagas superarán los 85 kilómetros por hora (km/h) en Balleza y los 75 km/h en Guerrero, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Nonoava, San Francisco de Borja, Cusihuiriachi, Cuauhtémoc, Riva Palacio, Rosario, El Tule y San Francisco del Oro.

En parte de las zonas noroeste, oeste, centro y sur, como Chihuahua, Delicias, Parral y Jiménez, las rachas rebasarán los 65 km/h, mientras que en Casas Grandes, Ignacio Zaragoza, Meoqui y Coyame alcanzarán los 55 km/h.

La dependencia indicó que esto podría ocasionar tolvaneras en tramos carreteros como Chihuahua-La Junta, Chihuahua-Jiménez, Jiménez-Parral y la vía corta de Chihuahua a Parral, además de en los municipios de Casas Grandes, Madera, Namiquipa, Guerrero, Cuauhtémoc, Delicias y Camargo.

Se esperan precipitaciones pluviales de dispersas a moderadas con chubascos en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Ascensión, Janos y Madera. En el noroeste y oeste se prevén de aisladas a dispersas, y en el resto de la entidad aisladas, con posibilidad de actividad eléctrica y caída de granizo.

Esta tarde el ambiente será de cálido a caluroso, con temperaturas frías en la zona serrana y cielo de parcialmente nublado a nublado.

Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.