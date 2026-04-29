¿Lo irán a llamar al Senado los de Morena o lo irán a proteger como a Adán Augusto?: Medina por acusaciones de EE.UU. vs gobernador de Sinaloa

Luego de que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y su círculo cercano de funcionarios estatales, fueron acusados formalmente por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y por delitos de tráfico de drogas y conexos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso de Chihuahua, Arturo Medina, cuestionó si los senadores de Morena también lo irán a llamar a rendir cuentas o lo irán a proteger como lo hicieron con Adán Augusto López.

A través de sus redes sociales, Medina Aguirre preguntó si “¿lo irán a llamar al Senado los de Morena o lo irán a proteger como a Adán Augusto?”

“Para el régimen es más delito desmantelar narcolaboratorios que pactar con el narco”, resaltó el legislador priista, debido a la polémica con la gobernadora Maru Campos tras lo sucedido durante el operativo que culminó en ese desmantelamiento, y por lo que los morenistas acusaron a la jefa del Ejecutivo chihuahuense de “traición a la patria” debido a la presunta injerencia de agentes extranjeros.

Hoy, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos realizó una acusación formal que incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al senador Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, a/k/a ‘Cholo’, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, todos señalados por delitos de tráfico de drogas y armas.

En tanto, Juan Valenzuela Millán también es señalado por “delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes”.