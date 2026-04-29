COPARMEX Chihuahua conmemora su 90 Aniversario con el panel de expresidentes “Construyendo México”

• En dos paneles, rememoran pasajes trascendentales para la vida de los chihuahuenses y los mexicanos.

(Chihuahua, Chih. – a 29 abril de 2026). En el marco de su 90 Aniversario, el Centro Empresarial Chihuahua de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) llevó a cabo el panel con expresidentes titulado “Construyendo México, la aportación de COPARMEX Chihuahua”, un espacio de reflexión y análisis que reunió a diez exlíderes del organismo para compartir su experiencia, visión y contribuciones al desarrollo económico, político y social del estado y del país.

El encuentro se desarrolló en dos bloques. En el primero participaron Jorge Cruz Russek, Federico Baeza Mares, Chava Carrejo Orozco, César Chávez Zapata y Eduardo Valles Baeza. En el segundo panel intervinieron Jorge Cruz Camberos, José Luis Barraza González, Álvaro Madero Muñoz, Juan Blanco Zaldívar y Eduardo Baeza López.

Durante el diálogo, los expresidentes abordaron los principales retos y logros enfrentados en sus respectivos periodos, destacando la evolución de COPARMEX Chihuahua desde su fundación en 1936 por Don Rafael Vallina García, hasta consolidarse como un actor clave en la vida pública. A lo largo de nueve décadas, el organismo ha incidido de manera decisiva en temas estratégicos como la educación, la seguridad, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la promoción de la democracia y la participación ciudadana, así como el impulso al desarrollo empresarial a nivel local, estatal y nacional.

Se destacó también la expansión del organismo en el estado mediante la creación de los centros empresariales en Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Parral, Nuevo Casas Grandes y Ciudad Juárez, los cuales integran actualmente la Federación Chihuahua de COPARMEX, fortaleciendo la articulación regional del sector empresarial.

El panel permitió recordar momentos determinantes en la historia reciente de Chihuahua, como la tromba de 1990, que impulsó la creación de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC), hoy referente internacional en materia de responsabilidad social. Asimismo, se abordó la crisis de seguridad vivida entre 2007 y 2012, periodo en el que el sector empresarial promovió mecanismos innovadores como la implementación de una sobretasa para la creación del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), enfocado en la prevención del delito y el fortalecimiento de la justicia.

En el ámbito democrático, los participantes rememoraron el llamado “verano caliente” de 1986, episodio clave en la historia política del estado que posicionó a Chihuahua como un punto de inflexión para la alternancia y la participación ciudadana en México. También se analizaron las reformas estructurales más recientes y su impacto en el entorno económico y empresarial.

Como parte del programa, se proyectó un mensaje de Imelda Kalisch Seyffert, hija del expresidente Samuel Kalisch Valdez, quien rindió un emotivo reconocimiento a la trayectoria y legado de su padre, destacando su contribución al fortalecimiento del organismo y su compromiso con la sociedad chihuahuense.

De igual forma, se entregaron reconocimientos a expresidentes en el marco de este 90 Aniversario, en honor a su liderazgo, visión y aportaciones al desarrollo del empresariado en Chihuahua. El evento estuvo acompañado por la proyección de un video conmemorativo que recorrió las distintas décadas de historia del organismo, contextualizando los retos y avances en cada etapa.

Con esta conmemoración, COPARMEX Chihuahua refrenda su compromiso de seguir construyendo un entorno más próspero, competitivo y sostenible, manteniendo una visión de largo plazo que ha caracterizado al sector empresarial organizado durante estos 90 años.

PRESIDENTES DE COPARMEX CHIHUAHUA Y SUS PERIODOS

Don Rafael Vallina (1936) Gustavo Alvarado Pier (1959-1961) Don Leopoldo Mares Paredes (1961-1963) Don Fernando Schmall Hernández (1963-1965) Don Víctor Cruz Márquez (1965-1968) Don Eloy Vallina Laguera (1968-1971) Guillermo Enríquez Díaz (1971-1974) Don Carlos Barriot Urueta (1974-1976) José Antonio Vallina Laguera (1976-1979) Don Federico Terrazas Torres (1979-1982) José González Muzquiz (1982-1984) Jorge Cruz Russek (1984-1986) Alonso Baeza López (1986-1988) Leandro Luján Peña (1988-1990) Samuel Kalisch Valdez (1990-1992) Eduardo Baeza López (1992-1994) Leopoldo Lozano Calderón (1994-1996) Sergio Armendáriz Chaparro (1996-1998) José Luis Barraza González (1998-2000) Juan Blanco Zaldívar (2000-2002) Carlos Reyes López (2002-2004) Eduardo Valles Baeza (2004-2006) Luis Enrique Terrazas Seyffert (2006-2008) César Antonio Chávez Zapata (2008-2011) Ignacio Manjarrez Ayub (2011-2014) Álvaro Guillermo Madero Muñoz (2014-2017) Federico Baeza Mares (2017-2020) Jorge Rodrigo Cruz Camberos (2020-2021) Salvador Enrique Carrejo Orozco (2021-2025)

PRESIDENTE ACTUAL