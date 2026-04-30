Un fan de los Yankees se burla de sus rivales y recibe un puñetazo en la cara

Un juego de béisbol profesional en EE.UU. entre Yankees de Nueva York y Rangers de Texas se vio opacado el pasado lunes por una pelea de gradas, luego que un fanático del equipo neoyorquino junto a una mujer se burlaran de los rivales que estaban sentados detrás.

El hombre hizo gestos y gritó consignas a los tejanos, hasta que uno se levantó de su silla y le dio un derechazo en la cara que lo tiró al suelo y desencadenó una trifulca que incluyó la caída de la mujer por las escaleras.

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