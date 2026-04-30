El bloqueo marítimo de EE.UU. amenaza a la estabilidad mundial, afirma presidente de Irán

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, afirmó este jueves que el bloqueo impuesto por EE.UU. en el estrecho de Ormuz representa una amenaza a nivel internacional.

“Hoy en día, nuestros enemigos, tras haber cambiado su enfoque, han incluido en su agenda la estrategia de un bloqueo marítimo y la imposición de restricciones a las rutas comerciales marítimas como nueva herramienta de presión contra el Gobierno y el pueblo de Irán”, declaró el mandatario.

En este contexto, indicó que “cualquier intento de imponer un bloqueo marítimo y restricciones es contrario al derecho internacional, va en contra de los intereses de las naciones de la región y de la paz y la estabilidad mundiales, y está condenado al fracaso”.

Además, Pezeshkian acusó a Estados Unidos e Israel de ser los “responsables de cualquier situación de inseguridad en el golfo Pérsico”. “El golfo Pérsico no es un escenario para la imposición de voluntades extranjeras unilaterales, y la seguridad de esta región estratégica solo puede garantizarse mediante la cooperación de los Estados ribereños”, destacó.

En sus declaraciones, el presidente iraní calificó el estrecho de Ormuz de una “vía navegable estratégica” que forma “parte integrante de la identidad nacional del pueblo iraní y un símbolo de la soberanía de la República Islámica de Irán”.