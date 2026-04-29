Coparmex no es oposición, es un contrapeso: Chava Carrejo

Durante su participación en el panel de ex presidentes de Coparmex, Salvador Carrejo Orozco señaló la importancia del sindicato de patrones y puntualizó que es un contrapeso y no una oposición.



”Coparmex no es oposición, es un contrapeso y hay una diferencia conceptual muy importante, la oposición son los partidos que no están en el poder, que no tienen el poder y se oponen al gobierno, Coparmex es un contrapeso y es una organización que reconoce al gobierno cuando hace algo bien y le exige, le reclama al gobierno cuando hace algo mal, independientemente de colores”, comentó.



Puntualizó que el ser un contrapeso es fundamental para resaltar lo que está bien y lo que está mal en el país para cambiar y mejorar el desarrollo económico, seguridad y más.



Este panel se lleva a cabo en el marco de celebraciones del 90 aniversario de Coparmex Chihuahua.