“Los Chapitos” operaron para que Rocha Moya, de Morena, ganara la elección a gobernador de Sinaloa en 2021: EU

El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa participó activamente durante la elección del 6 de junio de 2021 para garantizar que el candidato de Morena, Rubén Rocha Moya, resultara electo.

En la acusación presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York se afirma que Rubén Rocha Moya se reunió a principios de 2021, antes de la elección, con los entonces líderes de Los Chapitos, entre ellos Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En dicha reunión, los líderes de la facción prometieron asegurar la victoria del candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia a cambio de que, una vez en el poder, colocara a funcionarios favorables al cártel.

Robo e intimidación de votantes

El día de la elección, los sicarios de Los Chapitos habrían secuestrado e intimidado a los candidatos opositores para obligarlos a retirarse de la contienda.

Según la relatoría de hechos, los sicarios utilizaron una lista con nombres y direcciones que les fue proporcionada por Enrique Díaz Vega, quien luego fue nombrado por Rocha Moya como su secretario de Administración Finanzas.

Además, los sicarios robaron papeletas y urnas en casillas donde se creía que el voto favorecería a la oposición, y armados con palos y pistolas, golpearon a votantes para intimidarlos.

También se reportó su presencia en casetas de peaje, donde intimidaban a los ciudadanos a votar por los candidatos protegidos por ellos.

Todo ello ocurrió mientras los mandos de la Policía Estatal de Sinaloa prohibían a sus agentes acercarse a los centros de votación, incluso si eran testigos de delitos o recibían denuncias ciudadanas, asegura la acusación estadunidense.

Después de resultar electo, Rubén Rocha Moya se reunió de nuevo con los líderes de Los Chapitos, ahora acompañado de Enrique Inzunza Cázarez, entonces secretario General de Gobierno.

En esa reunión, según el Departamento de Justicia estadunidense, discutieron el apoyo brindado durante la campaña y el compromiso de Rocha Moya de otorgar a los narcotraficantes el control de la Policía Estatal de Sinaloa.

Según el documento, las reuniones eran custodiadas por sicarios fuertemente armados.