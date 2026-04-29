Elecciones 1985; se burlaron de Coparmex por vigilar el proceso: Jorge Cruz

Jorge Cruz Russek ex presidente de Coparmex indicó que el trabajo en el ámbito se la democracia no fue sencillo, pues en 1985 llegó a doler la burla que hacían partidos políticos.

En este sentido indicó que la democracia en Chihuahua ha sido punta de lanza para crear las reglas que conforman las elecciones del país.

Señaló que el partido que gobernaba en ese momento se burló del empresariado por defender la transparencia de votos en el proceso.

En la actualidad Coparmex ha sido fundamental en la vigilancia del proceso electoral, contrapeso de los gobiernos con actualizaciones en sus 90 años de historia.