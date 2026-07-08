Prevén miércoles caluroso y soleado en la ciudad de Chihuahua; lluvias aisladas en la región serrana

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este miércoles se pronostican lluvias de dispersas a moderadas en la Sierra Tarahumara y de aisladas a dispersas para las zonas noroeste, oeste, sur y sureste.

⛈️☔️En entidades del noroeste y norte de #México🇲🇽, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en la imagen⬇️ pic.twitter.com/uNqu31SU0o — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 8, 2026

Estas condiciones pueden estar acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Las temperaturas serán las siguientes: Juárez 38/24, Chínipas 38/25, Ojinaga 37/24, Janos 37/21, Chihuahua 34/21, Delicias 34/22, Camargo 33/22, Temósachic 33/10, Madera 31/12, Cuauhtémoc 30/15, Jiménez 30/21, Parral 29/18, y Guachochi 25/9.

Ante estas temperaturas, las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada constantemente, evitar la exposición directa al sol de 11:00 a 16:00 horas y utilizar protector solar.