Captan momento en que un tornado alcanza a un coche en plena carretera

En Huanggang, en la provincia china de Hubei, un automóvil fue alcanzado por un tornado mientras circulaba por una carretera, en un hecho captado por la cámara frontal del vehículo.

Según reportes en las redes sociales, el conductor sobrevivió. La noche del lunes, un fuerte temporal con lluvias intensas, tormentas eléctricas, vientos huracanados y tornados afectó el este de Hubei.

El balance provisional es de 11 muertos, una persona desaparecida y 14.600 afectados.