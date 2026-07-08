Así se jugarán los Cuartos de Final del Mundial 2026: fechas, horarios y transmisiones

Tras unos Octavos de Final llenos de emociones, eliminaciones sorpresivas y varios partidazos, este martes 7 de julio quedaron definiditos los duelos de Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, instancia de la competencia a la que clasificaron Argentina, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Marruecos y Noruega y Suiza.

La antesala de las Semifinales se jugará en tres días, es decir, del jueves 9 al sábado 11 de julio; las sedes que albergarán estos cuatro juegos serán Boston, Los Angeles, Miami y Kansas City.

Así sigue la #CopaMundialFIFA ✍️ — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 8, 2026

¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final del Mundial 2026?

Francia 🇫🇷 vs Marruecos 🇲🇦

Fecha: jueves 9 de julio

Sede: Estadio Boston

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

España 🇪🇸 vs Bélgica 🇧🇪

Fecha: viernes 10 de julio

Sede: Estadio Los Angeles

Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

Noruega 🇳🇴 vs Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Fecha: sábado 11 de julio

Sede: Estadio Miami

Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix

Argentina 🇦🇷 vs Suiza 🇨🇭

Fecha: sábado 11 de julio

Sede: Estadio Kansas City

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix