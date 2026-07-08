Así se jugarán los Cuartos de Final del Mundial 2026: fechas, horarios y transmisiones

Tras unos Octavos de Final llenos de emociones, eliminaciones sorpresivas y varios partidazos, este martes 7 de julio quedaron definiditos los duelos de Cuartos de Final de la Copa del Mundo 2026 de la FIFA, instancia de la competencia a la que clasificaron Argentina, Bélgica, España, Francia, Inglaterra, Marruecos y Noruega y Suiza.
La antesala de las Semifinales se jugará en tres días, es decir, del jueves 9 al sábado 11 de julio; las sedes que albergarán estos cuatro juegos serán Boston, Los Angeles, Miami y Kansas City.
Así sigue la #CopaMundialFIFA ✍️
— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 8, 2026
¿Cuándo se jugarán los Cuartos de Final del Mundial 2026?
Francia 🇫🇷 vs Marruecos 🇲🇦
Fecha: jueves 9 de julio
Sede: Estadio Boston
Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
España 🇪🇸 vs Bélgica 🇧🇪
Fecha: viernes 10 de julio
Sede: Estadio Los Angeles
Hora: 13:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
Noruega 🇳🇴 vs Inglaterra 🏴
Fecha: sábado 11 de julio
Sede: Estadio Miami
Hora: 15:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix
Argentina 🇦🇷 vs Suiza 🇨🇭
Fecha: sábado 11 de julio
Sede: Estadio Kansas City
Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Transmisión: TUDN, Canal 5, TV Azteca y Vix