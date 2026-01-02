Prevén máxima de 24°C para Chihuahua y 20° para Juárez

La Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer que este viernes 02 de enero se prevé un ambiente de muy frío a frío por la mañana, de templado a cálido por la tarde, con temperaturas muy frías en la zona serrana y heladas en varias partes de la Sierra.

Ello derivado del frente frío en el sur de Estados Unidos en interacción con la corriente en chorro subtropical, un canal de baja presión, una línea seca sobre Coahuila, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera y la entrada de aire húmedo procedente del Océano Pacífico.

Asimismo, cielo de despejado a parcialmente nublado con vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, que pueden superar los 55 km/h en partes de la zona norte, incluyendo: Juárez y Guadalupe. Las ráfagas de los vientos fuertes pueden ocasionar tolvaneras en partes de Juárez y Guadalupe. Sin lluvias.

Las temperaturas esperadas para este día son (máx/min °C): Chihuahua 24/8, Juárez 20/9, Janos 20/7, Madera 16/2, Temósachi 18/-1, Cuauhtémoc 19/2, Ojinaga 25/8, Delicias 25/8, Camargo 25/9, Jiménez 26/9, Parral 23/8, Creel 16/-1, Chínipas 30/16, Guachochi 17/0, El Vergel 16/-2.