Prevén martes soleado en Chihuahua capital y máxima de 33°C; lluvias se mantendrán en el sur de la región serrana

Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua (suroeste); lluvias puntuales fuertes en Durango (oeste y sur), Zacatecas (sur), Coahuila (sureste), Nuevo León (oeste y sur) y San Luis Potosí (este); las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, y muy caluroso en Chihuahua (noreste y oeste) y Nuevo León (este).

Viento de componente este de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Chihuahua y Durango; de componente sur (surada) en Coahuila y Nuevo León; con rachas de 40 a 60 km/h en Zacatecas y San Luis Potosí; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Aguascalientes.